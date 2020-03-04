Кавказский заповедник вводит безлимитные абонементы для местных жителей
С 5 марта объекты Кавказского заповедника можно будет посещать по безлимитному абонементу. Местным любителям горных походов это позволит существенно сэкономить на покупке билетов.
- Например, комплексный абонемент дает возможность без ограничений в течение месяца в Сочи ходить в тисо-самшитовую рощу, парк «Южные культуры» и вольерный комплекс «Лаура», - сообщили в пресс-службе Кавказского заповедника.
Кроме того, по безлимитному абонементу можно подняться на объекты Красной Поляны - кругозор Ефремова и Купель. Представитель пресс-службы уточнила, что систему безлимитных абонементов разработали по просьбам краснополянцев, которые часто ходят по этим маршрутам.
Также с 5 марта стоимость билетов на всех рекреационных объектах заповедника станет единой.
ИСТОЧНИК KP.RU