Кавказский заповедник вводит безлимитные абонементы для местных жителей

4 Март 2020 2020-03-04T17:43:16+03:00

По ним природные объекты можно будет посещать без ограничений в течение месяца или года

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С 5 марта объекты Кавказского заповедника можно будет посещать по безлимитному абонементу. Местным любителям горных походов это позволит существенно сэкономить на покупке билетов.

- Например, комплексный абонемент дает возможность без ограничений в течение месяца в Сочи ходить в тисо-самшитовую рощу, парк «Южные культуры» и вольерный комплекс «Лаура», - сообщили в пресс-службе Кавказского заповедника.

Кроме того, по безлимитному абонементу можно подняться на объекты Красной Поляны - кругозор Ефремова и Купель. Представитель пресс-службы уточнила, что систему безлимитных абонементов разработали по просьбам краснополянцев, которые часто ходят по этим маршрутам.

Также с 5 марта стоимость билетов на всех рекреационных объектах заповедника станет единой.

ИСТОЧНИК KP.RU