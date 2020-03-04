В огне 180 квадратов: в Краснодаре горит трава

4 Март 2020 2020-03-04T19:10:58+03:00

По предварительным данным, пострадавших нет

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Пожар произошел днем 4 марта в Краснодаре. Черные клубы дыма в районе Фестивальном заметили местные жители, которые вызвали пожарных. Как выяснилось, загорелась сухая трава на улице Дзержинского.

- Сообщение поступило на пульт дежурного «01» в 13:44, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе регионального управления МЧС.

Когда спасатели прибыли на место выяснилось, что площадь пожара 180 квадратных метров.

- В тушении задействовано 4 единицы техники и 11 человек личного состава МЧС России, - добавляют в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним, на Кубани объявили особый противопожарный режим. Несмотря на то, что только начало марта, в трех районах Краснодарского края полыхает сухая трава. Спасатели напоминают, что сжигать порубочные остатки можно, но только при условии соблюдения всех противопожарных мер и строгого контроля. В противном случае нарушителям грозит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU