2020-03-04T19:10:58+03:00
Происшествия

В огне 180 квадратов: в Краснодаре горит трава

По предварительным данным, пострадавших нет
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Пожарные продолжают работать на месте ЧП.Пожарные продолжают работать на месте ЧП.
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Пожар произошел днем 4 марта в Краснодаре. Черные клубы дыма в районе Фестивальном заметили местные жители, которые вызвали пожарных. Как выяснилось, загорелась сухая трава на улице Дзержинского.

- Сообщение поступило на пульт дежурного «01» в 13:44, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе регионального управления МЧС.

Когда спасатели прибыли на место выяснилось, что площадь пожара 180 квадратных метров.

- В тушении задействовано 4 единицы техники и 11 человек личного состава МЧС России, - добавляют в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним, на Кубани объявили особый противопожарный режим. Несмотря на то, что только начало марта, в трех районах Краснодарского края полыхает сухая трава. Спасатели напоминают, что сжигать порубочные остатки можно, но только при условии соблюдения всех противопожарных мер и строгого контроля. В противном случае нарушителям грозит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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