На Кубани замначальника отдела уголовного розыска покусали коты

4 Март 2020 2020-03-04T20:15:12+03:00

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В одну из армавирских больниц поступил мужчина. Он обратился в травматологическое отделение с укусами на руках.

- У него были зафиксированы телесные повреждения в виде укушенной раны пальца правой кисти, а также двух пальцев левой кисти, - сообщил «КП» - Кубань» источник в больнице.

Уже на приеме у врача выяснилось, что пациентом оказался 37-летний начальник отдела уголовного розыска местного МВД. И травмы он получил не на работе.

Произошло все за день до обращения к врачу. У полицейского был выходной. Услышав шум дерущихся зверей в строящейся комнате своего дома, правоохранитель заглянул туда и увидел диких котов, которые напали на его домашних котов и собаку.

Мужчина попытался расцепить животных - да не тут-то было. Уличные коты вцепились ему в руку. Уж как страж порядка от них избавился, неизвестно. Однако обработав самостоятельно раны, все же на следующий день решил обратиться к врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU