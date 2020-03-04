На Кубани замначальника отдела уголовного розыска покусали коты
В одну из армавирских больниц поступил мужчина. Он обратился в травматологическое отделение с укусами на руках.
- У него были зафиксированы телесные повреждения в виде укушенной раны пальца правой кисти, а также двух пальцев левой кисти, - сообщил «КП» - Кубань» источник в больнице.
Уже на приеме у врача выяснилось, что пациентом оказался 37-летний начальник отдела уголовного розыска местного МВД. И травмы он получил не на работе.
Произошло все за день до обращения к врачу. У полицейского был выходной. Услышав шум дерущихся зверей в строящейся комнате своего дома, правоохранитель заглянул туда и увидел диких котов, которые напали на его домашних котов и собаку.
Мужчина попытался расцепить животных - да не тут-то было. Уличные коты вцепились ему в руку. Уж как страж порядка от них избавился, неизвестно. Однако обработав самостоятельно раны, все же на следующий день решил обратиться к врачу.
ИСТОЧНИК KP.RU