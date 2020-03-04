Строительства обхода Тимашевска начнется в октябре 2020 года

4 Март 2020 2020-03-04T19:58:59+03:00

Завершить работы планируют к 2023 году

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О том, что автодорожный обход Тимашевска необходим, говорили давно. Из-за возросшего транспортного потока в сторону Крыма, на железнодорожном переезде машины постоянно стоят в пробках.

С просьбой построить объездную трассу жители города обратились к губернатору во время одной из его прошлых поездок. Развитие дорожной сети территории стало одной из основных тем и сегодняшней встречи.

- Осенью должны начать строительство, – сказал Вениамин Кондратьев. - Этот вопрос мой заместитель и глава района держат на контроле.

Протяженность новой дороги составит 14,67 километров. Из краевого бюджета на строительство направят около 14,3 миллиарда рублей.

- Проектно-сметная документация готова, в мае край планирует приступить к процедуре торгов, - добавили «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации региона.

Работы начнутся в октябре 2020 года, а завершить строительство предполагается в конце 2023-го.

ИСТОЧНИК KP.RU