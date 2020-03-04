В станице Ленинградской заканчивают ремонт сельского клуба

4 Март 2020 2020-03-04T22:28:47+03:00

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Дома культуры и клубы на селе остаются едва ли не единственным местом, где человек может провести свободное время и развлечься. Правда, некоторые дома культуры на протяжении многих лет не ремонтировались. Но эту ситуацию в крае пытаются исправить.

Так, в станице Ленинградской заканчивают обновление сельского клуба.

- В прошлом году в здании бывшего ДК колхоза имени Кирова по краевой программе отремонтировали зрительный зал, балетный класс, раздевалки, санузлы, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации региона. - Обновили также систему водоснабжения.

Сейчас рабочие приступают к ремонту фасада.

- Муниципалитет подал документы на участие в нацпроекте «Культура» и получил финансирование в размере 2,9 миллиона рублей, – сообщили в министерстве культуры Кубани.

Этих денег хватит не только на ремонт ДК, но благоустройство прилегающей территории.

ИСТОЧНИК KP.RU