2020-03-04T22:54:03+03:00
Общество

В Сочинском нацпарке задержали браконьеров, сорвавших 1400 веток краснокнижной иглицы

Судьбу правонарушителей, которые уже во второй раз попались на горяченьком, будет решать суд
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: npsochi.ruФото: npsochi.ru
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В Сочинском национальном парке задержали злостных браконьеров. В преддверии праздника 8 Марта двое мужчин собирали в лесу в районе Ореховских водопадов краснокнижную иглицу. Ценное растение они планировали продать в цветочном магазине.

- В багажнике их автомобиля при осмотре обнаружены 1440 веток, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в сочинском нацпарке. - На место происшествия были вызваны полицейские.

Фото: npsochi.ru

Фото: npsochi.ru

Во время разбирательств выяснилось, что нарушителей не первый раз берут с поличным. В 2018 году их уже задерживали за подобное нарушение. Тогда они сорвали (!) больше трех тысяч веток.

- Ущерб государству тогда составил почти 10 миллионов рублей, - пояснил начальник отдела по охране животного мира ФГБУ «Сочинский национальный парк» Реваз Пруидзе.

По новому нарушению составлен протокол. Судьбу браконьеров решит суд.

СПРАВКА «КП»

Иглица колхидская в России растет лишь в Краснодарском крае и Адыгее. В основном распространен этот кустарник в Сочи и Туапсинском районе. Особенно красивы ветви реликта, когда увешаны крупными ярко-красными ягодами, выделяющимися на густой зелени. Ягоды прочно и долго держатся на растении до зимы, за что и истребляют растение на букеты именно в этот сезон.

Несмотря на достаточно массовое произрастание, этот вид растений признан находящимся под угрозой исчезновения. Одной из причин, поставившей этот вид на грань вымирания, является массовый сбор вечнозеленых веток иглицы, идущих на изготовление венков, букетов и гирлянд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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