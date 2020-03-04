В Краснодаре 5 марта отключат светофоры на двух перекрестках
В четверг, 5 марта, два краснодарских перекрестка на несколько часов останутся без автоматического регулирования дорожного движения. Речь идет о пересечении улиц Трамвайная и Мачуги, а также Северная и Костылева. Светофоры здесь погаснут на несколько часов - с 10:00 до 15:00.
Как стало известно, отключение связано с переносом оборудования.
- Работы выполнит специализированная организация ГУП КК «СМЭУ», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Для безопасности дорожного движения на перекрестках будут дежурить сотрудники ДПС.
- Автомобилистов просят учитывать корректировки при составлении маршрута, - добавляют в администрации города.
Напомним, ранее сообщалось, в Краснодаре в районе ТРЦ «Галерея» перенесут остановку. Ее сдвинут на пару сотен метров. Автобусы и троллейбусы теперь будут останавливаться не на углу второй очереди ТЦ, а на пересечении улиц Северной и Красной.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»