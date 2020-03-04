В Краснодаре 5 марта отключат светофоры на двух перекрестках

4 Март 2020 2020-03-04T23:40:01+03:00

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В четверг, 5 марта, два краснодарских перекрестка на несколько часов останутся без автоматического регулирования дорожного движения. Речь идет о пересечении улиц Трамвайная и Мачуги, а также Северная и Костылева. Светофоры здесь погаснут на несколько часов - с 10:00 до 15:00.

Как стало известно, отключение связано с переносом оборудования.

- Работы выполнит специализированная организация ГУП КК «СМЭУ», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Для безопасности дорожного движения на перекрестках будут дежурить сотрудники ДПС.

- Автомобилистов просят учитывать корректировки при составлении маршрута, - добавляют в администрации города.

Напомним, ранее сообщалось, в Краснодаре в районе ТРЦ «Галерея» перенесут остановку. Ее сдвинут на пару сотен метров. Автобусы и троллейбусы теперь будут останавливаться не на углу второй очереди ТЦ, а на пересечении улиц Северной и Красной.

ИСТОЧНИК KP.RU