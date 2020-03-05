2020-03-05T09:44:17+03:00
Общество

Житель Сочи пожаловался в полицию на отравление черемшой

Возможно, отравление произошло из-за некомпетентности покупателя
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Черемша. Фото КПЧеремша. Фото КП
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В Сочи , в Адлерский отдел полиции обратился местный житель с несколько необычным заявлением. Мужчина сообщил, что купил на местном рынке несколько пучков черемши. И после употребления ее в пищу почувствовал себя плохо. Врачи диагностировали у него ожог желудка.

- По заявлению гражданина полицией проводится проверка,- сообщил " КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах региона.

Между тем, подобные отравления ранней весной фиксируются врачами весьма нередко. Дело в том, что многие покупатели на рынках принимают за черемшу чрезвычайно похожее на нее растение под названием чемерица.

Это растение опасно тем, что содержит алкалоиды, воздействующие на проводящую систему сердца. Даже небольшое количество может вызвать падение давления, нарушение работы сердца. Вызывает чемерица и поражения системы пищеварения.

Внешне растения практически идентичны-их зачастую путают между собой даже опытные сборщики трав.

При этом отличить от ядовитого собрата настоящую черемшу все-таки довольно просто. Достаточно просто понюхать листья. От листьев черемши исходит характерный специфический аромат чеснока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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