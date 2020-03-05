2020-03-05T10:37:33+03:00
Общество

На Кубани объявили о первой волне паводка

Но ситуация в пределах сезонной нормы
Виталий КАРНАУХ
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Предпаводковая обстановка ежегодно примерно одна и та же.Предпаводковая обстановка ежегодно примерно одна и та же.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Кубанском бассейновом водном управлении «КП»-Кубань» рассказали о прогнозах по паводкам в ближайшие месяцы. Так, глава ведомства Роман Авдеев отметил, что первая волна паводков начнется в третьей декаде марта из-за таяния льда в горах Карачаево-Черкесии.

- На высоте 1500 метров запасов снега достаточно. В реках Кубани будет заметный подъем уровня воды, - отметил Авдеев.

Но, как отметил в разговоре с корреспондентом «КП»-Кубань» замначальника Кубанского бассейнового водного управления Юрий Лушкин, опасаться пока что нечего.

- Предпаводковая обстановка ежегодно примерно одна и та же. Никаких чрезвычайных ситуаций мы пока не прогнозируем. Паводок – это пропуск увеличенного потока воды по руслу реки. Это не говорит о том, что будут подтопления. О критических ситуациях пока речи и быть не может, это просто сезонный подъем уровня воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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