На Кубани объявили о первой волне паводка
В Кубанском бассейновом водном управлении «КП»-Кубань» рассказали о прогнозах по паводкам в ближайшие месяцы. Так, глава ведомства Роман Авдеев отметил, что первая волна паводков начнется в третьей декаде марта из-за таяния льда в горах Карачаево-Черкесии.
- На высоте 1500 метров запасов снега достаточно. В реках Кубани будет заметный подъем уровня воды, - отметил Авдеев.
Но, как отметил в разговоре с корреспондентом «КП»-Кубань» замначальника Кубанского бассейнового водного управления Юрий Лушкин, опасаться пока что нечего.
- Предпаводковая обстановка ежегодно примерно одна и та же. Никаких чрезвычайных ситуаций мы пока не прогнозируем. Паводок – это пропуск увеличенного потока воды по руслу реки. Это не говорит о том, что будут подтопления. О критических ситуациях пока речи и быть не может, это просто сезонный подъем уровня воды.
ИСТОЧНИК KP.RU