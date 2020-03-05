Летом откроется прямое авиасообщение из Анапы в Пермь
С 6 июня по 14 сентября откроется Анапа и Пермь будут соединены прямым рейсом. Выполнять полеты будет авиакомпания «Победа» на самолетах Boeing737-800. Стоимость билетов от 10200 рублей в обе стороны.
Рейсы запланированы пять раз в неделю, кроме среды и воскресенья. Вылет из Перми назначен на 6:30, из Анапы — на 0:40 по местному времени. Время в полете составит около трех часов.
А с середины марта из Анапы можно будет улететь в Новосибирск и Санкт-Петербург без пересадок.
С 15 марта авиакомпания S7 Airlines начнет выполнять рейсы в Новосибирск один раз в неделю по воскресеньям, а с 29 марта авиакомпания «Россия» приступит к выполнению рейсов в Санкт-Петербург. Полеты будут выполняться по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям.
ИСТОЧНИК KP.RU
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