2020-03-05T10:46:15+03:00
Общество

Летом откроется прямое авиасообщение из Анапы в Пермь

Рейсы будет выполнять авиакомпания «Победа»
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Аэропорт АнапаАэропорт Анапа
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С 6 июня по 14 сентября откроется Анапа и Пермь будут соединены прямым рейсом. Выполнять полеты будет авиакомпания «Победа» на самолетах Boeing737-800. Стоимость билетов от 10200 рублей в обе стороны.

Рейсы запланированы пять раз в неделю, кроме среды и воскресенья. Вылет из Перми назначен на 6:30, из Анапы — на 0:40 по местному времени. Время в полете составит около трех часов.

А с середины марта из Анапы можно будет улететь в Новосибирск и Санкт-Петербург без пересадок.

С 15 марта авиакомпания S7 Airlines начнет выполнять рейсы в Новосибирск один раз в неделю по воскресеньям, а с 29 марта авиакомпания «Россия» приступит к выполнению рейсов в Санкт-Петербург. Полеты будут выполняться по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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