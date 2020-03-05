2020-03-05T11:43:53+03:00
Происшествия

В Краснодаре из-за аварии 70 тысяч человек остались без тепла и горячей воды

Утечки произошли в двух местах
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре устраняют крупную аварию на тепломагистрали диаметров 600 мм, которая утром 5 марта оставила без горячей воды практически весь Комсомольский микрорайон. Прорывы произошли в районе домов по улице Сормовской в районе 104 и 108 домов.

— Задача специалистов — как можно быстрее ликвидировать утечки, чтобы вернуть горячую воду и тепло в дома жителей. Для контроля за ходом работ на месте постоянно находятся сотрудники департамента городского хозяйства и ТЭК, — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

На месте работают 16 человек и четыре единицы техники. Под отключение попали 206 многоквартирных домов, 17 детских садов и 10 школ.

Это уже вторая авария на этой магистрали за последние восемь дней. Утром 27 февраля практически весь Комсомольский микрорайон остался без тепла и горячей воды из-за прорыва на улице Уральской, 156. Сварочные работы закончили только к 4 часам утра 28 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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