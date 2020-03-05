В Сочи самострои, оформленные в Росреестре, обещают не сносить

5 Март 2020 2020-03-05T11:50:26+03:00

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В Сочи жилые дома, которые построены незаконно, но оформлены через Росреестр, не будут сносить.

- Муниципалитет откажется от исков в части сноса по тем объектам, которые были приобретены и оформлены через Росреестр, - приводит слова начальника управления муниципального земельного контроля администрации курорта Виталия Метелькова пресс-служба мэрии Сочи.

Мировое соглашение планируется подписать по каждому объекту. В документе будут указаны все необходимые условия, которые застройщик будет обязан выполнить, чтобы избежать сноса. В том числе: нормы безопасности, подключение к коммунальным сетям, благоустройство придомовой территории.

ИСТОЧНИК KP.RU