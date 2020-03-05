В Белореченске во время пожара в общежитии погиб мужчина

5 Март 2020 2020-03-05T11:55:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром 5 марта крупный пожар произошел в общежитии на улице Интернациональной в Белореченске. Пожарных на место вызвали соседи, которые увидели, что из одной из комнат валит дым.

- Сообщение о возгорании поступило в 9:03. Первое подразделение прибыло на место уже через три минуты. Установлено, что произошло загорание вещей в комнате вещей на площади 20 квадратных метров. В 9:24 пожар ликвидирован. На месте работали три единицы техники и девять человек личного состава, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Из здания эвакуировали девять человек, спасено два жильца общежития. Уже после того, как пожар локализовали, в комнате обнаружили тело 47-летнего мужчины. На место прибыли следователи, которые начали проверку.

- Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

По предварительной версии, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU