2020-03-05T11:55:10+03:00
Происшествия

В Белореченске во время пожара в общежитии погиб мужчина

Причиной ЧП могло стать неосторожное обращение с огнем
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Пожар в Белореченске унес жизнь мужчины. Фото: СУ СКР по Краснодарскому краюПожар в Белореченске унес жизнь мужчины. Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю
Изменить размер текста:

Утром 5 марта крупный пожар произошел в общежитии на улице Интернациональной в Белореченске. Пожарных на место вызвали соседи, которые увидели, что из одной из комнат валит дым.

- Сообщение о возгорании поступило в 9:03. Первое подразделение прибыло на место уже через три минуты. Установлено, что произошло загорание вещей в комнате вещей на площади 20 квадратных метров. В 9:24 пожар ликвидирован. На месте работали три единицы техники и девять человек личного состава, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Из здания эвакуировали девять человек, спасено два жильца общежития. Уже после того, как пожар локализовали, в комнате обнаружили тело 47-летнего мужчины. На место прибыли следователи, которые начали проверку.

- Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

По предварительной версии, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кущевском районе открыли новый хлебокомбинат
В Кропоткине в ДТП на встречке погиб мужчина, еще двое ранены
"Навстречу весне": полицейские в Сочи одарили горнолыжниц букетами тюльпанов
В Белореченске во время пожара в общежитии погиб мужчина
В Сочи самострои, оформленные в Росреестре, обещают не сносить
В Краснодаре из-за аварии 70 тысяч человек остались без тепла и горячей воды
Летом откроется прямое авиасообщение из Анапы в Пермь
На Кубани объявили о первой волне паводка
Житель Сочи пожаловался в полицию на отравление черемшой
В Краснодаре 5 марта отключат светофоры на двух перекрестках
В Сочинском нацпарке задержали браконьеров, сорвавших 1400 веток краснокнижной иглицы
В станице Ленинградской заканчивают ремонт сельского клуба
Центр Краснодара перекроют из-за празднования 8 Марта
На Кубани замначальника отдела уголовного розыска покусали коты
Строительства обхода Тимашевска начнется в октябре 2020 года
В огне 180 квадратов: в Краснодаре горит трава
Кавказский заповедник вводит безлимитные абонементы для местных жителей
«Россети Кубань» инвестирует в ремонт энергообъектов краснодарского энергорайона 223 млн рублей
В Краснодаре хирурги спасли руку строителю, которую под давлением пронзила струя краски
На Кубани полицейские отговорили девушку от прыжка с моста
В Темрюке осудят мужчину, которого обвиняют в загрязнении земли нефтепродуктами
В Сочи бухгалтер похитила со счета компании 800 тысяч рублей
Трое жителей Кубани стали финалистами конкурса «Лидеры России 2020» по специализации «Здравоохранение»
В Сочи звезды кино прыгнули с самой высокой в России банджи-площадки
Во Всероссийском детском центре «Орленок» стартует программа «Профильные техноотряды: проектирование будущего»
На Кубани проводится проверка по факту гибели мужчины под поездом
В Сочи зимний сезон продлится до середины апреля