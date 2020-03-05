2020-03-05T12:43:26+03:00
Общество

"Навстречу весне": полицейские в Сочи одарили горнолыжниц букетами тюльпанов

Посетительницы горного курорта были приятно удивлены подобной галантностью
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
Полиция в Сочи дарит женщинам цветы. Фото УВД СочиПолиция в Сочи дарит женщинам цветы. Фото УВД Сочи
Изменить размер текста:

В преддверии Международного женского дня сочинские полицейские отправились на горнолыжный курорт. На сей раз поводом для поездки стала не спецоперация по поимке злоумышленников, а гораздо более приятная цель.

Стражи порядка предстали в не самой свойственной для себя роли - дарителей цветов.

Букеты весенних тюльпанов из рук полицейских на курорте Роза Хутор получили горнолыжницы самых разных возрастов.

- Такие праздничные акции способствуют установлению добрых и доверительных отношений полиции с гражданами, показывая, что полицейские готовы не только их защищать, но и приятно удивлять, - рассказали "КП"- Кубань" в УВД Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кущевском районе открыли новый хлебокомбинат
В Кропоткине в ДТП на встречке погиб мужчина, еще двое ранены
"Навстречу весне": полицейские в Сочи одарили горнолыжниц букетами тюльпанов
В Белореченске во время пожара в общежитии погиб мужчина
В Сочи самострои, оформленные в Росреестре, обещают не сносить
В Краснодаре из-за аварии 70 тысяч человек остались без тепла и горячей воды
Летом откроется прямое авиасообщение из Анапы в Пермь
На Кубани объявили о первой волне паводка
Житель Сочи пожаловался в полицию на отравление черемшой
В Краснодаре 5 марта отключат светофоры на двух перекрестках
В Сочинском нацпарке задержали браконьеров, сорвавших 1400 веток краснокнижной иглицы
В станице Ленинградской заканчивают ремонт сельского клуба
Центр Краснодара перекроют из-за празднования 8 Марта
На Кубани замначальника отдела уголовного розыска покусали коты
Строительства обхода Тимашевска начнется в октябре 2020 года
В огне 180 квадратов: в Краснодаре горит трава
Кавказский заповедник вводит безлимитные абонементы для местных жителей
«Россети Кубань» инвестирует в ремонт энергообъектов краснодарского энергорайона 223 млн рублей
В Краснодаре хирурги спасли руку строителю, которую под давлением пронзила струя краски
На Кубани полицейские отговорили девушку от прыжка с моста
В Темрюке осудят мужчину, которого обвиняют в загрязнении земли нефтепродуктами
В Сочи бухгалтер похитила со счета компании 800 тысяч рублей
Трое жителей Кубани стали финалистами конкурса «Лидеры России 2020» по специализации «Здравоохранение»
В Сочи звезды кино прыгнули с самой высокой в России банджи-площадки
Во Всероссийском детском центре «Орленок» стартует программа «Профильные техноотряды: проектирование будущего»
На Кубани проводится проверка по факту гибели мужчины под поездом
В Сочи зимний сезон продлится до середины апреля