"Навстречу весне": полицейские в Сочи одарили горнолыжниц букетами тюльпанов
В преддверии Международного женского дня сочинские полицейские отправились на горнолыжный курорт. На сей раз поводом для поездки стала не спецоперация по поимке злоумышленников, а гораздо более приятная цель.
Стражи порядка предстали в не самой свойственной для себя роли - дарителей цветов.
Букеты весенних тюльпанов из рук полицейских на курорте Роза Хутор получили горнолыжницы самых разных возрастов.
- Такие праздничные акции способствуют установлению добрых и доверительных отношений полиции с гражданами, показывая, что полицейские готовы не только их защищать, но и приятно удивлять, - рассказали "КП"- Кубань" в УВД Сочи.
ИСТОЧНИК KP.RU