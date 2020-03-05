"Навстречу весне": полицейские в Сочи одарили горнолыжниц букетами тюльпанов

5 Март 2020 2020-03-05T12:43:26+03:00

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В преддверии Международного женского дня сочинские полицейские отправились на горнолыжный курорт. На сей раз поводом для поездки стала не спецоперация по поимке злоумышленников, а гораздо более приятная цель.

Стражи порядка предстали в не самой свойственной для себя роли - дарителей цветов.

Букеты весенних тюльпанов из рук полицейских на курорте Роза Хутор получили горнолыжницы самых разных возрастов.

- Такие праздничные акции способствуют установлению добрых и доверительных отношений полиции с гражданами, показывая, что полицейские готовы не только их защищать, но и приятно удивлять, - рассказали "КП"- Кубань" в УВД Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU