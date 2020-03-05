2020-03-05T12:53:49+03:00
Происшествия

В Кропоткине в ДТП на встречке погиб мужчина, еще двое ранены

Авария произошла на улице Речной
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: УГИБДД Краснодарского краяФото: УГИБДД Краснодарского края
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Днем 4 марта в Кропоткине на улице Речной произошло ДТП, которое унесло жизнь 64-летнего мужчины. В 11:20 37-летний водитель «Опеля Корса» выехал на встречную полосу, где влобовую столкнулся с «Хондой Фит».

- В результате ДТП погиб пассажир автомобиля «Хонда Фит», водители автомобилей получили травмы и были госпитализированы, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД МВД России по Краснодарскому краю.

Всего же только за один день на дорогах края произошло 14 ДТП, в которых пострадали 16 человек. Шесть человек были сбиты автомобилями, большая часть из них по вине водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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