2020-03-05T13:30:28+03:00
Общество

В Кущевском районе открыли новый хлебокомбинат

Соглашение о реализации проекта заключили на Российском инвестфоруме в 2019-м году
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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В станице Кисляковской открылся хлебобулочный комбинат, где готовят продукцию из муки высшего сорта. Ее можно будет найти на полках магазинов всего Кущевского района.

– Сегодня это самое крупное предприятие по производству хлеба в станице Кисляковской. Объем инвестиций составил 40 млн рублей, – отметили в департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.

Соглашение о реализации проекта было заключено на инвестфоруме в Сочи в 2019-м году. Уже сегодня предприятие может готовить до пяти тысяч изделий в сутки. В планах запуск еще двух печей, что позволит увеличить мощность втрое.

На комбинат устроились работать уже 20 местных жителей. Штат сотрудников планируется расширить до 35.

ИСТОЧНИК KP.RU

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