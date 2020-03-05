В Кущевском районе открыли новый хлебокомбинат

5 Март 2020 2020-03-05T13:30:28+03:00

Соглашение о реализации проекта заключили на Российском инвестфоруме в 2019-м году

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В станице Кисляковской открылся хлебобулочный комбинат, где готовят продукцию из муки высшего сорта. Ее можно будет найти на полках магазинов всего Кущевского района.

– Сегодня это самое крупное предприятие по производству хлеба в станице Кисляковской. Объем инвестиций составил 40 млн рублей, – отметили в департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.

Соглашение о реализации проекта было заключено на инвестфоруме в Сочи в 2019-м году. Уже сегодня предприятие может готовить до пяти тысяч изделий в сутки. В планах запуск еще двух печей, что позволит увеличить мощность втрое.

На комбинат устроились работать уже 20 местных жителей. Штат сотрудников планируется расширить до 35.

ИСТОЧНИК KP.RU