В Краснодаре часть улицы Димитрова сделают односторонней
Улицу Димитрова в Краснодаре сделают односторонней. С 23 марта на нее можно будет въехать только с улицы Ставропольской. В обратном направлении вывесят «кирпич».
Одностороннее движение будет организовано по улице Димитрова от Ставропольской до дома номер 131.
- Как рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, это делается для улучшения дорожно-транспортной ситуации, - сообщают в пресс-службе администрации Краснодара.
Напомним, накануне стало известно, что на улице Северной в районе «Галереи» перенесут автобусную остановку.
ИСТОЧНИК KP.RU
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