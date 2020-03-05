В Краснодаре часть улицы Димитрова сделают односторонней

5 Март 2020 2020-03-05T14:46:37+03:00

Нововведения вступят в силу с 23 марта

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Улицу Димитрова в Краснодаре сделают односторонней. С 23 марта на нее можно будет въехать только с улицы Ставропольской. В обратном направлении вывесят «кирпич».

Одностороннее движение будет организовано по улице Димитрова от Ставропольской до дома номер 131.

- Как рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, это делается для улучшения дорожно-транспортной ситуации, - сообщают в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, накануне стало известно, что на улице Северной в районе «Галереи» перенесут автобусную остановку.

ИСТОЧНИК KP.RU