2020-03-05T14:36:55+03:00
Общество

Студент Сочинского госуниверситета победил в конкурсе «Профстажировки 2.0»

Теперь он будет стажироваться в департаменте Минэкономразвития РФ
Юлия БАРАНОВА
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Фото: СГУФото: СГУ
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Студент Сочинского государственного университета Валентин Рыжов стал победителем Всероссийского конкурса «Профстажировки 2.0». Он учится на факультете экономики и процессов управления. Рыжов подготовил на конкурс работу «Исследование немецкой модели господдержки инвестиционных проектов и возможные способы внедрения наиболее эффективных механизмов данной модели на территории СКФО» и стал лучшим.

- Победа в проекте позволит сочинцу пройти стажировку в Департаменте финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития Министерства экономического развития РФ, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Напомним, что конкурс «Профстажировки 2.0» проводит платформы «Россия – страна возможностей» и Общероссийский народный фронт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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