2020-03-05T14:45:36+03:00
Общество

На Кубани суды отменили генпланы восьми муниципалитетов

В них внесут изменения для защиты лесного фонда
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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Решениями судов на Кубани отменены генпланы восьми муниципальных образований. Это связано с тем, что в документах не были определены границы лесничеств. Земли лесного фонда не должны быть включены в границы поселений, отмечают в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В остальных городах и районах генпланы будут проводить в соответствие с законом в досудебном порядке.

Это делается для того, чтобы избежать застройки лесных территорий, а также выяснить законность уже существующих зданий на таких землях.

На Кубани создана рабочая группа, которая контролирует капстроительство в лесном фонде. Уже удалось найти 186 объектов, уже 50 исков о сносе направлены в суды.

Сейчас продолжаются проверки в Новороссийском, Туапсинском, Джубгинском и Геленджикском лесничествах.

– Прошу вас активнее бороться с незаконной застройкой вместе с общественными организациями и информировать о выявленных нарушениях министерство природных ресурсов, – обратился к муниципальным образованиям вице-губернатор Сергей Болдин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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