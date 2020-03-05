На Кубани суды отменили генпланы восьми муниципалитетов
Решениями судов на Кубани отменены генпланы восьми муниципальных образований. Это связано с тем, что в документах не были определены границы лесничеств. Земли лесного фонда не должны быть включены в границы поселений, отмечают в пресс-службе администрации Краснодарского края.
В остальных городах и районах генпланы будут проводить в соответствие с законом в досудебном порядке.
Это делается для того, чтобы избежать застройки лесных территорий, а также выяснить законность уже существующих зданий на таких землях.
На Кубани создана рабочая группа, которая контролирует капстроительство в лесном фонде. Уже удалось найти 186 объектов, уже 50 исков о сносе направлены в суды.
Сейчас продолжаются проверки в Новороссийском, Туапсинском, Джубгинском и Геленджикском лесничествах.
– Прошу вас активнее бороться с незаконной застройкой вместе с общественными организациями и информировать о выявленных нарушениях министерство природных ресурсов, – обратился к муниципальным образованиям вице-губернатор Сергей Болдин.
ИСТОЧНИК KP.RU