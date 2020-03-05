«Центр управления регионом» запустят на Кубани в 2020-м году

5 Март 2020 2020-03-05T15:30:35+03:00

Он будет круглосуточно собирать и анализировать все данные о жизни региона

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Цифровые технологии применят для более эффективного решения проблем в Краснодарском крае. В этом году планируется запуск единого Центра управления регионом.

– Центр будет круглосуточно собирать и анализировать все данные о жизни региона. Например, аварии в ЖКХ, ход строительства домов и соцобъектов, количество туристов, жалобы, исполнение поручений. Это будет быстрое решение многих проблем, которые мы не можем сдвинуть с места, – рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Алгоритм работы нового Центра только прорабатывается, в нем будут автоматически собираться массивы данных из разных государственных информационных систем – от госуслуг до «Безопасного города».

Краевые власти рассчитывают, что нововведение позволит принимать оперативные и качественные управленческие решения в разных сферах.

ИСТОЧНИК KP.RU