«Центр управления регионом» запустят на Кубани в 2020-м году
Цифровые технологии применят для более эффективного решения проблем в Краснодарском крае. В этом году планируется запуск единого Центра управления регионом.
– Центр будет круглосуточно собирать и анализировать все данные о жизни региона. Например, аварии в ЖКХ, ход строительства домов и соцобъектов, количество туристов, жалобы, исполнение поручений. Это будет быстрое решение многих проблем, которые мы не можем сдвинуть с места, – рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Алгоритм работы нового Центра только прорабатывается, в нем будут автоматически собираться массивы данных из разных государственных информационных систем – от госуслуг до «Безопасного города».
Краевые власти рассчитывают, что нововведение позволит принимать оперативные и качественные управленческие решения в разных сферах.
ИСТОЧНИК KP.RU