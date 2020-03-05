В Краснодаре запретят стоянку транспорта по улице Скрябина
В Краснодаре запретят стоянку автомобилей на улице Скрябина. Соответствующие знаки установят 2 апреля на участке от улицы имени Яна Полуяна до Казбекской.
- Ограничительные меры применяются, чтобы исключить стоянку транспорта на проезжей части. Брошенный транспорт нередко создает помехи для движения транспорта и провоцирует дорожно-транспортные происшествия, - сообщают в пресс-службе администрации Краснодара.
Напомним, с 23 марта движение по улицы Димитрова в краевом центре сделают односторонним.
Также накануне стало известно, что на улице Северной в районе «Галереи» перенесут автобусную остановку.
ИСТОЧНИК KP.RU
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