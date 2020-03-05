РНКБ Банк выдал 10 тысяч бесконтактных детских карт «Мир»

5 Март 2020 2020-03-05T15:55:36+03:00

Изменить размер текста: A A

До конца этого года банк планирует увеличить эмиссию до 50 тысяч детских карт.

Детской картой могут пользоваться дети в возрасте от 6 до 18 лет. Это бесконтактная карта национальной платежной системы «Мир», которая открывается как дополнительная к банковской карте одного из родителей. Преимущество детской карты заключается в том, что родитель не перечисляет деньги на карту ребенка, а устанавливает доступную сумму для него на собственной карте в рамках ежедневных или месячных лимитов операций. При этом изменить лимиты можно в любое время. Контролировать траты ребенка родители могут с помощью выписки по карте в мобильном приложении или с помощью СМС-информирования.

Отметим, что на сегодняшний день мальчикам и девочкам карты оформляют практически одинаково: 51% на 49% в пользу мальчиков. При этом самыми популярными именами владельцев карт оказались Александр, Максим, Никита, Анастасия, Мария и Дарья. А чаще всего родители открывали карты для детей в возрасте от 10 до 13 лет.

В мобильном приложении «РНКБ 24/7» уже работает детский модуль для контроля средств, в рамках которого ребенок может совершать траты и контролировать расходы.

- Детская карта - это альтернатива наличным карманным средствам, благодаря которой дети с ранних лет будут обучаться работе с современными финансовыми инструментами и тем самым повышать свою финансовую грамотность, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. - А со временем детская карта может стать частью масштабного цифрового проекта, в рамках которого ребенок сможет не только совершать покупки в торгово-сервисных точках, но и оплачивать обеды в школьной столовой или оплачивать проезд в транспорте.

Напомним, что в мобильном приложении «РНКБ 24/7» также появилась возможность открыть специальный детский вклад «Копилка», с помощью которого дети могут учиться финансовой грамотности и накопить на свою мечту. На сегодняшний день уже открыто 386 детских вкладов на сумму более 700 тысяч рублей.