Жительница Ейска сдала полицейским своего сожителя

5 Март 2020 2020-03-05T15:58:30+03:00

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37-летняя Галина Ж. из поселка Моревка, что в Ейском районе, обратилась к полицейским с жалобой на своего любовника. Она сообщила, что ее возлюбленный, 33-летний Виктор С., хранит в диване полмешка конопли.

Причем, Галина неоднократно просила своего сожителя избавиться от запрещенного вещества, однако мужчина не воспринимал ее просьбы. Тогда женщине и пришлось обратиться к правоохранителям.

- В итоге сотрудники полиции изъяли у злоумышленника мешок с сухой травой, а также два пакета и стеклянную банку, в которой хранились семена, - сообщил «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах Ейска.

Изъятую растительную массу направили на экспертизу, в настоящее время по данному факту проводится проверка.

Виктор хранил в своем диване коноплю. Фото: соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU