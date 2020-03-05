Жительница Ейска сдала полицейским своего сожителя
37-летняя Галина Ж. из поселка Моревка, что в Ейском районе, обратилась к полицейским с жалобой на своего любовника. Она сообщила, что ее возлюбленный, 33-летний Виктор С., хранит в диване полмешка конопли.
Причем, Галина неоднократно просила своего сожителя избавиться от запрещенного вещества, однако мужчина не воспринимал ее просьбы. Тогда женщине и пришлось обратиться к правоохранителям.
- В итоге сотрудники полиции изъяли у злоумышленника мешок с сухой травой, а также два пакета и стеклянную банку, в которой хранились семена, - сообщил «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах Ейска.
Изъятую растительную массу направили на экспертизу, в настоящее время по данному факту проводится проверка.
Виктор хранил в своем диване коноплю. Фото: соцсети.
ИСТОЧНИК KP.RU