На корабле в порту Кавказ взорвался паровой котел

5 Март 2020 2020-03-05T18:10:06+03:00

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В порту Кавказ случилось ЧП. На прибывшем сухогрузе взорвался паровой котел. Один из шестнадцати членов экипажа пострадал: в тот злосчастный момент гражданин Сирии Ахмат Т. находился рядом с неисправным аппаратом. Вышедший пар обжег 80% его тела.

- Я его встретил в порту на машине скорой, - рассказал «КП»-Кубань» агент порта. – Мужчину сразу повезли в ЦРБ Темрюка, в реанимацию. Оттуда на вертолете доставили в ожоговый центр Краснодара.

По его словам, пострадавший находится в тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU