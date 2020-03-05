100 тысяч за «группу»: На Кубани глава экспертизы четыре года продавала справки об инвалидности

5 Март 2020 2020-03-05T16:22:52+03:00

Получить группу можно было за круглую сумму

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Следствие передало в суд уголовное дело руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы Краснодарского края. Женщину обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взятки.

Согласно материалам уголовного дело, с 2014 по 2018-й годы 23 гражданам выдала справки экспертизы, которые стали основанием для признания их инвалидами. При этом она знала, что никаких экспертиз не проводилось.

После этого граждане начали получать пенсии, каждому из них было начислено от 60 до 600 тысяч рублей.

- В отношении фигурантов, которые совершили мошенничество при получении выплат, сотрудниками органов внутренних дел были расследованы уголовные дела, - отмечают в СУ СКР по Краснодарскому краю.

А летом 2018-го года обвиняемая потребовала от жителя Кубани 100 тысяч рублей за установления ему второй группы инвалидности без экспертизы. Мужчина согласился и стал получать пенсию.

- Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками Управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю и УЭБ и ПК ГУ МВД России по краю. В рамках расследования уголовного дела следствием наложен арест на объекты недвижимости, автомобиль обвиняемой на общую сумму свыше 5 млн рублей, - сообщают в СУ СКР по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU