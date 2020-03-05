2020-03-05T16:22:52+03:00
Общество

100 тысяч за «группу»: На Кубани глава экспертизы четыре года продавала справки об инвалидности

Получить группу можно было за круглую сумму
Дмитрий ТУРЧЕНКО
Поделиться:
Женщине грозит большой срокЖенщине грозит большой срокФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Следствие передало в суд уголовное дело руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы Краснодарского края. Женщину обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взятки.

Согласно материалам уголовного дело, с 2014 по 2018-й годы 23 гражданам выдала справки экспертизы, которые стали основанием для признания их инвалидами. При этом она знала, что никаких экспертиз не проводилось.

После этого граждане начали получать пенсии, каждому из них было начислено от 60 до 600 тысяч рублей.

- В отношении фигурантов, которые совершили мошенничество при получении выплат, сотрудниками органов внутренних дел были расследованы уголовные дела, - отмечают в СУ СКР по Краснодарскому краю.

А летом 2018-го года обвиняемая потребовала от жителя Кубани 100 тысяч рублей за установления ему второй группы инвалидности без экспертизы. Мужчина согласился и стал получать пенсию.

- Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками Управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю и УЭБ и ПК ГУ МВД России по краю. В рамках расследования уголовного дела следствием наложен арест на объекты недвижимости, автомобиль обвиняемой на общую сумму свыше 5 млн рублей, - сообщают в СУ СКР по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На корабле в порту Кавказ взорвался паровой котел
В Краснодаре планируют создать IT-кластер
В Сочи загорелась сухая трава в лесу
В Сочи избили горного спасателя
100 тысяч за «группу»: На Кубани глава экспертизы четыре года продавала справки об инвалидности
Жительница Ейска сдала полицейским своего сожителя
РНКБ Банк выдал 10 тысяч бесконтактных детских карт «Мир»
В Краснодаре запретят стоянку транспорта по улице Скрябина
«Центр управления регионом» запустят на Кубани в 2020-м году
На Кубани суды отменили генпланы восьми муниципалитетов
Студент Сочинского госуниверситета победил в конкурсе «Профстажировки 2.0»
В Краснодаре часть улицы Димитрова сделают односторонней
ВТБ увеличил объем рефинансирования ипотеки в три раза
В Кущевском районе открыли новый хлебокомбинат
В Кропоткине в ДТП на встречке погиб мужчина, еще двое ранены
"Навстречу весне": полицейские в Сочи одарили горнолыжниц букетами тюльпанов
В Белореченске во время пожара в общежитии погиб мужчина
В Сочи самострои, оформленные в Росреестре, обещают не сносить
В Краснодаре из-за аварии 70 тысяч человек остались без тепла и горячей воды
Летом откроется прямое авиасообщение из Анапы в Пермь