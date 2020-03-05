В Сочи избили горного спасателя

5 Март 2020 2020-03-05T16:41:58+03:00

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Инцидент произошел на одном из горнолыжных курортов Красной Поляны. Спасатель возвращался домой с дежурства. День выдался тяжелым. Во время зимнего сезона за каждым спасателем закреплены участки трасс разной сложности, которые они должны постоянно контролировать, делая десятки спусков на лыжах.

Вдруг дорогу мужчине преградил незнакомец. Не говоря ни слова, он стал наносить удар за ударом, пока не вмешались прохожие. Нападавший быстро убежал, на место ЧП вызвали скорую помощь. Фельдшер зафиксировал у спасателя сотрясение головного мозга и гематому левого глаза.

- По данному факту полиция проводит проверку,- сообщил "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU