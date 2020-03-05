В Сочи загорелась сухая трава в лесу
В Лазаревском районе Сочи горит лесная подстилка. Пожар произошел в поселке Головинка.
Информация о возгорании поступила в Сочинский пожарно-спасательный гарнизон в 13:33, через минуту пожарные расчеты были направлены на место пожара.
- В 13:42, по прибытии к месту первого подразделения, установлено, что загорелась трава на открытой территории, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Представитель пресс-службы уточнил, что огнем охвачено 600 квадратных метров территории.
В тушении участвуют четыре единицы техники и 19 человек личного состава МЧС России.
ИСТОЧНИК KP.RU