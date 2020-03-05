2020-03-05T17:28:08+03:00
Общество

В Сочи загорелась сухая трава в лесу

Пожар тушат четыре единицы техники и 19 человек личного состава МЧС России
Юлия БАРАНОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Лазаревском районе Сочи горит лесная подстилка. Пожар произошел в поселке Головинка.

Информация о возгорании поступила в Сочинский пожарно-спасательный гарнизон в 13:33, через минуту пожарные расчеты были направлены на место пожара.

- В 13:42, по прибытии к месту первого подразделения, установлено, что загорелась трава на открытой территории, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Представитель пресс-службы уточнил, что огнем охвачено 600 квадратных метров территории.

В тушении участвуют четыре единицы техники и 19 человек личного состава МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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