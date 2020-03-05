В Краснодаре планируют создать IT-кластер
Полноценный IT-парк планируют создать в Краснодаре. Здесь будут созданы все условия для компаний, занимающихся разработками в сфере новых технологий. Власти рассчитывают, что кластер откроет возможности для большого бизнеса.
– Краю нужен IT-кластер, в котором будут создаваться собственные технологии, готовиться кадры. Однако к этому процессу необходимо привлечь бизнес, возможно за счет предоставления резидентам, которые туда зайдут, преференций и льгот, – отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Уже рассматриваются разные площадки для реализации проекта. IT-кластер может разместиться в районе «Немецкой деревни», завода «Claas» или поселка Знаменского.
ИСТОЧНИК KP.RU
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