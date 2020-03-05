«Она меня хотела отравить вареньем!»: на Кубани парень написал заявление на родную мать

5 Март 2020 2020-03-05T20:17:16+03:00

В полиции парень сказал, что плохо себя чувствовал после варенья. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правда, сама женщина уверяет, что в семье все в порядке и конфликт давно исчерпан

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В дежурную часть Кропоткина обратился 24-летний парень. Он написал заявление на собственную мать.

- По словам молодого человека, во время застолья женщина угостила его облепиховым вареньем, - сообщили «КП» - Кубань» в правоохранительных органах. - После нескольких ложек парень почувствовал себя плохо и решил, что оно может быть отравлено.

В полиции заявление приняли. Вот только после проверки информация, которую сообщил молодой человек, не подтвердилась

- О заявлении я слышу впервые, честно сказать. Сын мой жил в Москве четыре года. Не так давно вернулся и в какой-то из дней дома у нас произошел бытовой конфликт. Уже и не вспомню, из-за чего повздорили. Но у нас все давно наладилось, никаких обид не осталось, - пояснила ситуацию «Комсомольской правде» - Кубань» мать парня Елена Г.

ИСТОЧНИК KP.RU