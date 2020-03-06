На Кубани в полицию пожаловались на работодателя, который бьет, ругается и заставляет искать корову

6 Март 2020 2020-03-06T11:38:54+03:00

В трудовых отношениях, больше похожих на рабовладельческие, теперь разбираются правоохранители Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В отдел полиции по Лабинскому району поступило необычное заявление от 63-летнего местного жителя. Он обратился к правоохранителям за помощью, пожаловавшись на жестокость своего работодателя.

- В заявлении значилось, что наниматель мужчины бьет его, не кормит и заставляет искать пропавшую корову, - сообщил "КП"- Кубань" источник в правоохранительных органах.

В трудовых отношениях, больше похожих на рабовладельческие, теперь разбираются правоохранители.

Напомним, начальника отдела собственной безопасности ГУВД по Краснодарскому краю подозревают во взятках в десятки миллионов рублей. Он находится в следственном изоляторе в соседнем Ставропольском крае. По версии правоохранителей, за несколько лет полицейский получил взяток не менее, чем на 54 миллиона рублей. Однако официального подтверждения этой информации пока нет. Ранее на Кубани задержали сразу семерых сотрудников ГИБДД по тем же обвинениям.

ИСТОЧНИК KP.RU