Виновник лесного пожара в Сочи найден и будет оштрафован

6 Март 2020 2020-03-06T09:39:17+03:00

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Владельца земельного участка в поселке Головинка Лазаревского района Сочи, на котором накануне начался пожар, приведший к возгоранию в лесу, могут оштрафовать на 3 тысячи рублей, говорится в сообщении ГУ МЧС по краю. Кроме того, от огня пострадала и чайная плантация.

Как ранее сообщала "КП"-Кубань", в районе улице Центральной в Головинке горела так называемая "лесная подстилка" из сухой травы и хвои на общей площади приблизительно в 2 гектара. Очагов возгорания было несколько. Примерно к 19.00. 5 марта огонь удалось локализовать, а затем и потушить полностью.

- На месте работало 10 единиц техники и 56 человек, в том числе лесничие Сочинского национального парка и добровольцы - жители порселка , - рассказал начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Вадим Снегирёв.

ИСТОЧНИК KP.RU