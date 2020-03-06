2020-03-06T10:31:27+03:00
Общество

В Краснодаре ремонтируют улицу Аэродромную

Вместе с этим обновят и мемориалы на Всесвятском кладбище
Ева МУР@kp_kuban
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Ремонт улицы Аэродромной в Краснодаре. Фото: пресс-служба мэрии городаРемонт улицы Аэродромной в Краснодаре. Фото: пресс-служба мэрии города
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В Краснодаре начали комплексный ремонт улицы Аэродромной.

- Вместе с этим обновят и мемориалы на одном из старейших захоронений города - Всесвятском кладбище, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе мэрии кубанской столицы.

Что касается ремонта непосредственно дорожного полотна, то он будет проводится на участке от улиц Северной до Красных Партизан. И работы уже начались. Это будет завершающим этапом ремонта всей улицы Аэродромной, где в прошлом году был создан мемориальный комплекс "Расстрельный угол". Сейчас здесь будут укладывать новые бордюры и асфальт. Заканчивается реконструкция Вечного огня. Строители восстановят все элементы комплекса — стелу, облицовку на Вечном огне, скульптуру Родины-матери. Также заменят тротуарную плитку, сделают новую подсветку.

Завершить ремонт планируется к 30 апреля.

Напомним, в мэрии Краснодара пообещали отремонтировать в 2022 году улицу Северную от Аэродромной до Тургенева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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