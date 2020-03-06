Учитель коррекционного класса заявила в полицию на родителей, бьющих сына
Инцидент произошел в Славянске-на-Кубани. Дело в том, что учительница несовершеннолетнего Алика Макарова (имя изменено) обратилась в полицию с заявлением на родителей мальчика.
- К ней в свою очередь пришел дедушка ребенка и пожаловался на родственников, - сообщил "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах.
К слову, Алик является учеником коррекционного класса и имеет ряд серьезных недугов. Правоохранители начали проверку по данному факту.
Напомним, житель Сочи избил мать и выбросил ее с четвертого этажа. 55-летняя женщина чудом выжила. В диагнозе: три черепно-мозговые травмы, в четырех местах поврежден позвоночник, сломаны шесть ребер и обе руки. В данный момент мужчина задержан, ранее он был судим по ст.119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU