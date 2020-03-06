2020-03-06T11:32:00+03:00
Общество

В Сочи самке леопарда вылечили зубы

Для проведения операции прибыли специалисты из Москвы
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Операция в Сочи. Фото пресс-службы СНПОперация в Сочи. Фото пресс-службы СНП
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В «Центре восстановления леопарда на Кавказе» ФГБУ «Сочинский национальный парк» проведена плановая процедура лечения зубов молодой самке Олимпии.

В 2019 году, во время драки с собратьями, Олимпия серьезно повредила лапу, которую, к сожалению тогда пришлось ампутировать.

Тогда же, во время конфликта, самка леопарда пыталась перегрызть металлические прутья клетки и сломала клыки.

Для лечения зубов у Олимпии из Москвы специально прибыли известные специалисты в ветеринарии- главный ветврач Московского зоопарка Михаил Альшинецкий и главный ветврач клиники «Раденис» Наталья Корнилова . Врачи успешно провели лечение одного клыка и удаление другого.

- В мае планируется еще одна процедура и мы надеемся, что у нас будут возможности также качественно провести её, - рассказал КП"-Кубань Умар Семенов, заместитель директора по реализации программы восстановления леопарда на Кавказе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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