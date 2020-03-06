На Кубани взяли под стражу сразу четырех начальников отделов в системе МВД

6 Март 2020 2020-03-06T12:35:33+03:00

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Спецоперация силовиков в Краснодарском крае в отношении высокопоставленных полицейских продолжается. Сегодня, 6 марта, под стражу заключили сразу четверых начальников отделов в системе кубанского МВД. Это начальник ГИБДД в Успенском районе Илья Макаренко, начальник отдела МВД по Успенскому району Андрей Новиков, бывший начальник отделения №6 оперативно-разыскного отдела собственной безопасности в Армавире Руслан Скопенко и начальник оперативно-разыскного отдела ГУВД собственной безопасности по Краснодарскому краю Дмитрий Фролов. Ранее сообщалось, что последнему из задержанных вменяется взяточничество на 54 миллиона рублей.

- По версии следствия, с 2016 по 220 годы эти люди действовали в составе преступного сообщества и брали взятки, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СК РФ.

Сбор мзды полицейские организовали на стационарном посту ДПС "Успенский". Весь грузовой транспорт, по версии правоохранителей, с ценным товаром гаишники останавливали. За проезд водители должны были раскошелиться.

Напомним, ранее сообщалось, что арестованы так же предполагаемые непосредственные участники мздоимства - командир отдельного взвода ДПС в Успенском районе Сергей Бочкарев и инспекторы Максим Максимов, Дмитрий Плехов, Сиртаки Тосунов, Евгений Акимов, начальник ОЭБ и ПК отдела МВД по Успенскому району Михаил Баканов и бывший старший оперативник Роман Гриненко.

Всем полицейским избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Пресечь деятельность преступного сообщества удалось благодаря взаимодействию СК РФ с сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД РФ, управления Генеральной прокуратуры в СКФО и при содействии УФСБ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU