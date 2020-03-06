2020-03-06T12:35:33+03:00
Происшествия

На Кубани взяли под стражу сразу четырех начальников отделов в системе МВД

Им вменяется организация ОПГ
Ева МУР@kp_kuban
Поделиться:
Комментарии: comments4
Все участники событий арестованыВсе участники событий арестованыФото: Виталий КАРНАУХ
Изменить размер текста:

Спецоперация силовиков в Краснодарском крае в отношении высокопоставленных полицейских продолжается. Сегодня, 6 марта, под стражу заключили сразу четверых начальников отделов в системе кубанского МВД. Это начальник ГИБДД в Успенском районе Илья Макаренко, начальник отдела МВД по Успенскому району Андрей Новиков, бывший начальник отделения №6 оперативно-разыскного отдела собственной безопасности в Армавире Руслан Скопенко и начальник оперативно-разыскного отдела ГУВД собственной безопасности по Краснодарскому краю Дмитрий Фролов. Ранее сообщалось, что последнему из задержанных вменяется взяточничество на 54 миллиона рублей.

- По версии следствия, с 2016 по 220 годы эти люди действовали в составе преступного сообщества и брали взятки, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СК РФ.

Сбор мзды полицейские организовали на стационарном посту ДПС "Успенский". Весь грузовой транспорт, по версии правоохранителей, с ценным товаром гаишники останавливали. За проезд водители должны были раскошелиться.

Напомним, ранее сообщалось, что арестованы так же предполагаемые непосредственные участники мздоимства - командир отдельного взвода ДПС в Успенском районе Сергей Бочкарев и инспекторы Максим Максимов, Дмитрий Плехов, Сиртаки Тосунов, Евгений Акимов, начальник ОЭБ и ПК отдела МВД по Успенскому району Михаил Баканов и бывший старший оперативник Роман Гриненко.

Всем полицейским избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Пресечь деятельность преступного сообщества удалось благодаря взаимодействию СК РФ с сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД РФ, управления Генеральной прокуратуры в СКФО и при содействии УФСБ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
20 новых объектов АПК присоединены к сетям юго-западного энергорайона
Федеральный судья, вынесший приговор чиновнику-убийце, умер в баре на Розе Хутор
В Скайпарке Сочи столичный пенсионер установил новый возрастной рекорд
Авиарейсы из Анапы в Ереван откроют в апреле
«Летит как товарняк»: в горах Сочи начался сезон мокрых лавин
В Армавире предпринимателя осудят за сокрытие налогов
Блокбастер «Вторжение» стал доступен в Wink на эксклюзивных правах
На Кубани взяли под стражу сразу четырех начальников отделов в системе МВД
В Сочи самке леопарда вылечили зубы
Учитель коррекционного класса заявила в полицию на родителей, бьющих сына
В Краснодаре ремонтируют улицу Аэродромную
На Кубани в полицию пожаловались на работодателя, который бьет, ругается и заставляет искать корову
В кубанских школах откроется 42 центра «Точка роста»
Виновник лесного пожара в Сочи найден и будет оштрафован
Два кубанца победили в конкурсе «Лидеры России 2020»
Высокопоставленного полицейского подозревают во взятках на 54 млн рублей
«Она меня хотела отравить вареньем!»: на Кубани парень написал заявление на родную мать