2020-03-06T12:12:29+03:00
Общество

Блокбастер «Вторжение» стал доступен в Wink на эксклюзивных правах

6 марта онлайн-кинотеатр Wink на эксклюзивных правах запускает в эфир цифровой релиз блокбастера Федора Бондарчука «Вторжение»
Вера Максимова
Поделиться:
Вселенная «Вторжения» разработана создателями очень точно — от цветов до архитектуры.Вселенная «Вторжения» разработана создателями очень точно — от цветов до архитектуры.
Изменить размер текста:

Самое время посмотреть на праздничных выходных нашумевший фильм о пронзительной истории любви девушки с Земли и инопланетянина.

Фантастический боевик вышел при поддержке «Ростелекома». В фильме упоминается несколько цифровых сервисов компании, а один из героев даже устраивается стажером в «Ростелеком».

Действие «Вторжения» разворачивается спустя два года после событий первого фильма. В центре сюжета оказывается девушка Юля Лебедева, у которой появились сверхъестественные способности. С этого момента Юля становится главным объектом интереса не только Министерства обороны России, но и внеземных цивилизаций. Главные роли в фильме исполнили Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров, Юрий Борисов, Олег Меньшиков.

«Внутри “Вторжения” история очень простая и понятная, как и сам конфликт. Как из нее выйдут герои и в каком состоянии, а главное — кто? В характерах есть крутые повороты — их зритель и увидит. Поверьте, там есть очень неожиданные актерские ходы. Добавились новые герои, у каждого своя линия. К примеру, сейчас роль Олега Меньшикова совершенно другого масштаба», — рассказал режиссер-постановщик фильма Федор Бондарчук.

Вселенная «Вторжения» разработана создателями очень точно — от цветов до архитектуры. Каждый элемент одежды, даже у актеров массовых сцен, детально прорабатывался и утверждался художниками. В этом фантастическом мире своя погода — весь фильм снят в лучах низкого солнца. Часть сцен пришлось несколько раз переснимать, чтобы они не выбивались из общего светового решения.

Wink — это цифровая платформа впечатлений, которая объединяет все преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра. При оформлении подписки контент становится доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильного приложения для Android и iOS), ноутбука и компьютера (с помощью видеопортала wink.rt.ru).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
20 новых объектов АПК присоединены к сетям юго-западного энергорайона
Федеральный судья, вынесший приговор чиновнику-убийце, умер в баре на Розе Хутор
В Скайпарке Сочи столичный пенсионер установил новый возрастной рекорд
Авиарейсы из Анапы в Ереван откроют в апреле
«Летит как товарняк»: в горах Сочи начался сезон мокрых лавин
В Армавире предпринимателя осудят за сокрытие налогов
Блокбастер «Вторжение» стал доступен в Wink на эксклюзивных правах
На Кубани взяли под стражу сразу четырех начальников отделов в системе МВД
В Сочи самке леопарда вылечили зубы
Учитель коррекционного класса заявила в полицию на родителей, бьющих сына
В Краснодаре ремонтируют улицу Аэродромную
На Кубани в полицию пожаловались на работодателя, который бьет, ругается и заставляет искать корову
В кубанских школах откроется 42 центра «Точка роста»
Виновник лесного пожара в Сочи найден и будет оштрафован
Два кубанца победили в конкурсе «Лидеры России 2020»
Высокопоставленного полицейского подозревают во взятках на 54 млн рублей
«Она меня хотела отравить вареньем!»: на Кубани парень написал заявление на родную мать