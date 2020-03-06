В Армавире предпринимателя осудят за сокрытие налогов

6 Март 2020 2020-03-06T12:24:37+03:00

Это более 6 миллионов рублей

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Следователи в Армавире предъявили обвинения директору ООО «Завод газового оборудования». Он обвиняется в сокрытии доходов для выплаты налогов в особо крупном размере.

Установлено, что 40-летний мужчина являлся директором организации, осуществляющей свою деятельность в сфере аренды и управления нежилым недвижимым имуществом.

- За год, с декабря 2017 по октябрь 2018 года он задолжал налогов на сумму более 6 миллионов рублей, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Кроме того, налоговая служба предпринимала шаги по принуждению взыскания налогов. Но директор завода начал вести расчеты по операциям через чужие счета.

Таким образом, мужчина сокрыл денежные средства на сумму, превышающую 40 миллионов рублей, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки.

Материалы уголовного дела направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU