2020-03-06T15:25:30+03:00
Происшествия

В Краснодаре молодая женщина вытащила кошелек у пенсионерки

В нем было 2,5 тысячи рублей
Ева МУР@kp_kuban
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Женщина приехала в Краснодар на один день. Фото: пресс-служба УВД по КраснодаруЖенщина приехала в Краснодар на один день. Фото: пресс-служба УВД по Краснодару
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Полиция Краснодара поймала карманного вора с поличным. Инцидент произошел в одной из краснодарских маршруток. У пожилой женщины соседка по пассажирскому креслу попыталась вытащить кошелек. Но бабушка почувствовала неладное и начала звать на помощь.

- Благо, поблизости оказались сотрудники полиции, они задержали 29-летнюю жительницу Рязанской области с поличным, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе УВД по Краснодару.

Добычей молодой женщины могли стать 2,5 тысячи рублей, оставшиеся от пенсии у бабушки. Сейчас полицейские возбудили уголовное дело по статье "Грабеж" и продолжают выяснять детали произошедшего.

Подозреваемая созналась в том, что специально приехала в Краснодар, чтобы обчистить местных жителей. Ранее она была судима за аналогичное преступление и имеет богатый "послужной" список.

ИСТОЧНИК KP.RU

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