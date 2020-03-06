В Краснодаре молодая женщина вытащила кошелек у пенсионерки
Полиция Краснодара поймала карманного вора с поличным. Инцидент произошел в одной из краснодарских маршруток. У пожилой женщины соседка по пассажирскому креслу попыталась вытащить кошелек. Но бабушка почувствовала неладное и начала звать на помощь.
- Благо, поблизости оказались сотрудники полиции, они задержали 29-летнюю жительницу Рязанской области с поличным, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе УВД по Краснодару.
Добычей молодой женщины могли стать 2,5 тысячи рублей, оставшиеся от пенсии у бабушки. Сейчас полицейские возбудили уголовное дело по статье "Грабеж" и продолжают выяснять детали произошедшего.
Подозреваемая созналась в том, что специально приехала в Краснодар, чтобы обчистить местных жителей. Ранее она была судима за аналогичное преступление и имеет богатый "послужной" список.
ИСТОЧНИК KP.RU