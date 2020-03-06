«Летит как товарняк»: в горах Сочи начался сезон мокрых лавин

6 Март 2020 2020-03-06T12:58:30+03:00

Лавиноопасность в ближайшие сутки прогнозируют на высоте от 1000 метров над уровнем моря

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В горах Красной Поляны из-за очень теплой и солнечной погоды возникла угроза схода особых, мокрых лавин. В противолавинной службе курорта «Роза Хутор» уточнили, что они бывают различных типов. В том числе: лавины «из точки», «по грунту», и, так называемые, мокрые «доски».

Специалисты рекомендуют лыжникам и сноубордистам особенно внимательно следить за солнцем и температурой, чтобы на подвергать свою жизнь опасности.

- В течение дня, при прогреве и увлажнении поверхности снега, связи в толще разрушаются и стабильность снежного покрова снижается. Тогда лавиноопасность может возрастать до третьей – значительной, - сообщили в противолавинной службе.

Пользователи соцсетей в комментариях к посту на официальной странице службы в инстаграме сравнивают мокрые лавины с товарным поездом: «В безветренный солнечный день такая лавина как товарняк летит, очень страшно».

Пресс-служба мэрии Сочи 6 марта предупредила о лавиноопасности в горах Сочи выше 1000 м над уровнем моря. Лавинная опасность сохранится на Красной Поляне в течение суток.

ИСТОЧНИК KP.RU