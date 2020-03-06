Авиарейсы из Анапы в Ереван откроют в апреле

6 Март 2020 2020-03-06T13:08:13+03:00

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Регулярные рейсы из Анапы в Ереван начнут отправляться с 16 апреля. Два раза в неделю, по понедельникам и четвергам, авиакомпания Armenia Airways будет осуществлять полеты.

Прямые рейсы будут выполняться на самолетах ВАЕ 146-300. Вылет из черноморского города запланирован на 14.00.

На официальном сайте авиакомпании продажи авиабилетов уже стартовали.

Напомним, с февраля в расписании полетов из аэропорта Краснодар появился новый рейс в Екатеринбург через Тамбов. Его выполняет авиакомпания «Руслайн». Первые пассажиры уже отправились в путь 1 февраля.

- Полеты будут выполняться дважды в неделю по вторникам и субботам на самолете CRJ-100/200 вместимостью до 50 пассажиров. Вылет из аэропорта Краснодар по вторникам запланирован на 11:40, прибытие в Екатеринбург – 18:40. По маршруту запланирована посадка в Тамбове в 13:25, время стоянки – 40 минут. По субботам самолет из Международного аэропорта Краснодар будет вылетать в 12:20, прибытие в 19:15. Промежуточная посадка в Тамбове с 14:05 до 14:45. Время указано местное для каждого аэропорта, - сообщают в пресс-службе аэропорта Краснодар.

ИСТОЧНИК KP.RU