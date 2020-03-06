В Скайпарке Сочи столичный пенсионер установил новый возрастной рекорд

6 Март 2020 2020-03-06T13:23:22+03:00

Свое 90-летие он отметил прыжком с высоты 207 метров

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Московский пенсионер Борис Графов стал завсегдатаем в Скайпарке Сочи. Он приезжает на курорт несколько раз в году. С Bungy 207 Графов прыгал уже восемь раз. И на этот раз установил возрастной рекорд, покорив высоту в 90 лет.

- Бориса Михайловича настолько вдохновляют прыжки с банджи, что после полётов он устраивает небольшой перформанс и читает стихи. Любимый автор нашего рекордсмена – Сергей Есенин, - сообщили в пресс-службе Скайпарка.

Графов раньше работал на высотных объектах, а после выхода на пенсию увлекся экстремальными видами спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU