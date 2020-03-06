2020-03-06T14:17:20+03:00
Происшествия

Федеральный судья, вынесший приговор чиновнику-убийце, умер в баре на Розе Хутор

Он скончался внезапно
Ева МУР@kp_kuban
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Судье было 52 годаСудье было 52 года
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В баре "Берлога" на Розе Хутор 1 марта скоропостижно скончался омский федеральный судья 52-летний Евгений Балацырь. Он пришел в заведение, чтобы поужинать, но спустя некоторое время упал замертво.

- Предварительно, причиной смерти могла стать сердечная недостаточность, - сообщил "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах. - Следов насильственной смерти обнаружено не было.

В баре "Комсомолке" подтвердили, что мужчина умер внезапно. Однако детали происшествия называть отказались.

- Ничего криминального. Посетителю стало плохо и все, - сообщили в заведении.

К слову, судья Октябрьского районного суда города Омска Евгений Балацырь известен тем, что посадил в тюрьму бывшего начальника налоговой службы и главу одного из районов Омской области Иосифа Ровейна. Тот обвинялся в убийстве собственной 36-летней жены. А еще омский судья оправдал замначальника областного УМВД Сергея Клевакина, обвиняемого в превышении должностных полномочий и получение крупной взятки. К слову, гособвинение просило для высокопоставленного полицейского 12 лет колонии строгого режима с конфискацией имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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