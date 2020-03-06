2020-03-06T14:13:46+03:00
Общество

20 новых объектов АПК присоединены к сетям юго-западного энергорайона

В течение 2019 года специалисты Юго-Западного филиала «Россети Кубань» подключили к электрическим сетям 20 сельскохозяйственных предприятий Новороссийского, Анапского, Абинского, Крымского и Геленджикского районов края
Иван Егоров
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Фото: ПАО «Кубаньэнерго».Фото: ПАО «Кубаньэнерго».
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Общая мощность подключенных объектов сельхозназначения составила около пяти МВт. В числе наиболее крупных присоединенных объектов – предприятия по выращиванию и обработке сельскохозяйственных растений, грибоводческое и винодельные хозяйства.

– Работа, нацеленная на развитие предприятий агропромышленного комплекса, пищевой промышленности, сельского хозяйства и обеспечение их надежным энергоснабжением, является для нас приоритетным направлением деятельности,– отметил помощник директора по технологическому присоединению Юго-Западных электросетей Никита Козаченко. – Выполняя технологическое присоединение сельскохозяйственных предприятий, энергетики вносят значительный вклад в экономическое развитие региона.

Для удобства потребителей любой категории в зоне ответственности Юго-Западных электрических сетей действуют центры и пункты по работе с потребителями. Подразделения функционируют по принципу «единого окна». Здесь граждане могут получить информацию о порядке технологического присоединения к электросетям, оформлении и получении документов на техприсоединение, подать жалобу или обращение, оставить письменное обращение о получении дополнительных электросетевых услуг. Также потребители смогут найти всю информацию по вопросам технологического присоединения на интерактивных сервисных порталах электросетевых услуг «Портал-ТП.рф» и «Светлаястрана.рф» и на сайте компании – http://kubanenergo.ru/. Консультацию специалистов потребители могут получить по многоканальному телефону «горячей линии» 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).

В течение прошлого года компанией «Россети Кубань» всего было исполнено более 700 договоров технологического присоединения к электросетям объектов агропромышленного комплекса Краснодарского края и Республики Адыгея общей мощностью свыше 40 МВт.

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