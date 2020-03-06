2020-03-06T14:43:01+03:00
Общество

В Сочи сотрудник детского санатория в течение почти двух лет развращал 13-летнюю дочь

Подозреваемый задержан полицией
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото КПФото КП
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В одном из сел Лазаревского района Сочи в полицию обратилась 13-летняя местная жительница-учащаяся 7-го класса средней школы.

Она рассказала, что в течение почти двух последних лет, начиная с 2018 года, ее 38-летний отец совершал с ней действия развратного характера.

По словам девочки, подобное происходило, по меньшей мере, раз в неделю. Отец школьницы работает инженером в детском санатории.

- В ходе проверки установлено, что в действиях подозреваемого усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 135 УК РФ (Развратные действия). Мужчина задержан. Ведется следствие", - сообщил "КП"- Кубань" источник в правоохранительных органах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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