Mitsubishi КЛЮЧАВТО сбежал из города

6 Март 2020 2020-03-06T16:22:26+03:00

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В очередной раз проверить вездеходные характеристики автомобилей Mitsubishi, получить заряд позитивных эмоций и проводить уходящую зиму отправились участники мероприятия «Побег из города: по морям».

Мероприятие, организованное дилерским центром Mitsubishi КЛЮЧАВТО Краснодар совместно с «Русским географическим обществом» и внедорожной командой «Кубань Трофи», собрало настоящих поклонников нетривиальных экстремальных путешествий. Колонна из девяти экипажей Mitsubishi Outlander, Pajero Sport и пикапов L200 отправилась в автомобильное приключение к побережью Чёрного моря.

Километры живописных дорог Краснодарского края и захватывающие виды сопровождали участников «Побега из города: по морям». Экипажи Mitsubishi посетили в этот день поселок Саук-Дере, святой источник и известную ротонду в селе Варваровка, откуда открывается прекрасная морская панорама. Самая яркая часть экспедиции началась по пути через Утришский заповедник. Преодоление крутых подъемов и спусков, смена дорожных покрытий, смелые ныряния в грязь и глубокие ямы на внедорожниках и пикапах Mitsubishi подняли градус эмоций до пиковой отметки. Стоит отметить, что автомобили преодолели все препятствия этого отрезка без особых усилий.

Фото: дилерский центр Mitsubishi КЛЮЧАВТО Краснодар.

Насыщенный выходной оставил приятные впечатления у всех, кто решил присоединиться к автомобильному побегу, позволил участникам ощутить настоящий дух свободы и доказал, что испытывать внедорожные машины нужно в их родной стихии – на суровых трассах, созданных природой.