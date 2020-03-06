В Сочи мужчина заживо сжег собутыльника

6 Март 2020 2020-03-06T17:53:37+03:00

Сначала он хотел задушить его проводом от зарядного устройства

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Инцидент произошел в Сочи на улице Ландышевой. Поздно ночью двое приезжих выпивали в бытовке. Они познакомились недавно. Один из мужчин приехал в южный город из Сыктывкара, другой - из станицы Воздвиженской, Краснодарского края.

Неожиданно собутыльники начали ссорится. В порыве гнева 36-летний житель станицы схватил провод от зарядного устройства и стал душить 55-летнего сыктывкарца. Тот потерял сознание.

Но злоумышленник на этом не остановился. Он облил своего собутыльника бензином и поджег.

Медики констатировали, что житель Сыктывкара умер в страшных муках от обширных ожогов и болевого шока.

- Подозреваемый в убийстве задержан, - сообщил "КП"- Кубань" источник в правоохранительных органах региона.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю "КП"- Кубань" уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стажу.

ИСТОЧНИК KP.RU