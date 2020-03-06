2020-03-06T18:01:48+03:00
Общество

В Краснодаре на 4-х автобусных маршрутах теперь можно оплатить проезд банковской картой

Такая возможность есть и у 12 муниципалитетов края
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: "КП"Фото: "КП"
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В Краснодаре с завтрашнего дня, 7 марта, на автобусах 186Б ( пос. Лазурный - ЦКР), 140А (Бальнеолечебница - с/т «Урожайное»), 138А (Бальнеолечебница - с/т «Берег Кубани») и 65 (Благоева - Симеренко) начнет действовать безналичная система оплаты проезда во всех автобусах.

Система заработает завтра, 7 сентября, - сообщили в ООО «Электронный билет Кубани».

Кроме того, оплачивать проезд банковской картой в Краснодаре можно на всех видах муниципального общественного транспорта и теперь уже на многих коммерческих маршрутах.

В число "безналичников" попали и еще 12 муниципалитетов Краснодарского края.

Напомним, сегодня, 6 марта, начался ремонт на улице Аэродромной в Краснодаре. Участок от улиц Северной до Красных Партизан планируется заасфальтировать, а также уложить здесь бордюры. Кроме того, параллельно с ремонтом улицы продолжится благоустройство Всесвятского кладбища и мемориалов в его черте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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