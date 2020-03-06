В Краснодаре на 4-х автобусных маршрутах теперь можно оплатить проезд банковской картой
В Краснодаре с завтрашнего дня, 7 марта, на автобусах 186Б ( пос. Лазурный - ЦКР), 140А (Бальнеолечебница - с/т «Урожайное»), 138А (Бальнеолечебница - с/т «Берег Кубани») и 65 (Благоева - Симеренко) начнет действовать безналичная система оплаты проезда во всех автобусах.
Система заработает завтра, 7 сентября, - сообщили в ООО «Электронный билет Кубани».
Кроме того, оплачивать проезд банковской картой в Краснодаре можно на всех видах муниципального общественного транспорта и теперь уже на многих коммерческих маршрутах.
В число "безналичников" попали и еще 12 муниципалитетов Краснодарского края.
Напомним, сегодня, 6 марта, начался ремонт на улице Аэродромной в Краснодаре. Участок от улиц Северной до Красных Партизан планируется заасфальтировать, а также уложить здесь бордюры. Кроме того, параллельно с ремонтом улицы продолжится благоустройство Всесвятского кладбища и мемориалов в его черте.
ИСТОЧНИК KP.RU