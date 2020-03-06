2020-03-06T18:26:26+03:00
Происшествия

Еще одного гаишника подозревают во взяточничестве на Кубани

Возбуждено уголовное дело
Ева МУР@kp_kuban
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На этот раз по подозрению в получении взятки заключен под стражу бывший начальник ОВ ДПС ГИБДД по Красноармейскому району, подполковник полиции Владимир Плахотнев. В прошлом году после служебной проверки он был уволен из органов.

По версии следствия, Плахотнев в течении года, 2017-2018, получил около 300 тысяч рублей от находившегося в его подчинении инспектора ОВ ГИБДД, 38-летнего Игоря Задоенко за покровительство на службе.

Правоохранители предъявили бывшему полицейскому обвинения и посадили под арест.

Напомним, на Кубани взяли под стражу сразу четырех начальников отделов в системе МВД. Им вменяется организация ОПГ. Сбор мзды полицейские организовали на стационарном посту ДПС "Успенский". Весь грузовой транспорт, по версии правоохранителей, с ценным товаром гаишники останавливали. За проезд водители должны были раскошелиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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