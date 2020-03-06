2020-03-06T17:22:06+03:00
Общество

В Сочи начался сезон цветения магнолий

Растение олицетворяет весну и женское обаяние
Юлия БАРАНОВА
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Фото пресс-службы Кавказского заповедникаФото пресс-службы Кавказского заповедника
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В Сочи в начале марта распустились самые ранние, так называемые, листопадные магнолии. Это Суланжа, звездчатая, Кобус и их сорта. Например, в парке «Южные культуры» Кавказского биосферного заповедника их 14 видов.

- Отличительная особенность этих представителей флоры в том, что сначала на ветках появляются бутоны и распускаются цветы. Значительно позже, в последней фазе цветения, дерево покрывается зеленой листвой, которая осенью опадает (отсюда и название - листопадные), - сообщили "КП"- Кубань" в пресс-службе заповедника.

В июне эстафету примут вечнозеленые виды магнолий. Их цветение продолжится в Сочи до начала сентября.

Представитель пресс-службы уточнила, что в парке «Южные культуры» можно встретить магнолию Грандифлора, Карпуни. Но самое редкое дерево - это магнолия Делавея, единственный экземпляр в России. Его отличительная особенность - цветы необычной формы и цвета - бежево-кремового. За исключительную редкость и экзотичность магнолия Делавея стала символом сочинского парка.

- Родина магнолий - Китай, где растение считается символом чистоты. Роскошные цветыолицетворяют весну и женское обаяние, - заключили в пресс-службе Кавказского заповедника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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