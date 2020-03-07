В 2020 году власти расчистят восемь каналов кубанских лиманов

7 Март 2020 2020-03-07T09:32:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре прошло расширенное заседание по охране водных биологических ресурсов. Намеченные вице-губернатором Андреем Коробкой мелиоративные работы по очистке лиманов проведут в рамках федеральной программы «Развитие водохозяйственного комплекса России в 2020-2021 года».

Заместитель губернатора напомнил, что работам на лиманах Азовского бассейна приступили еще три года назад.

– С 2017 года было выпущено почти шесть миллионов растительноядных рыб, а также расчищен один из ключевых каналов в Темрюкском районе. Надеюсь, проведенный в этом году очередной этап всех мелиоративных работ позволит наладить рыбный промысел в азовских водоемах. На эти цели мы предусмотрели 218 миллионов рублей, – заявил Андрей Коробка.

В 2020-м году будут прочищены 8 каналов в Темрюкском, Калининском, Славянском и Приморско-Ахтарском районах Кубани. В них выпустят три миллиона растительноядных рыб.

ИСТОЧНИК KP.RU